Еще один «герой АТО» не смог пережить возвращение к мирной жизни

Вечером в субботу, 19 ноября, в Кривом Роге был найден повешенным 28-летний участник так называемой «АТО», вернувшийся домой с Донбасса. Тело обнаружил сосед. Родных самоубийцы в это время не было дома, но дверь в квартиру оказалась открыта. Когда сосед зашел в помещение, то увидел повесившегося на турнике демобилизованного бойца ВСУ.

По данным полиции, мужчина повесился на электрическом проводе в собственной квартире, где он жил с матерью и братом. По словам матери погибшего после возвращения с войны ее сын находился в депрессии и много пил.

Это не единственный случай, когда вернувшиеся из «АТО» украинские военные сводят счеты с жизнью. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, анализируя «не боевые потери» ВСУ, одним из последствий войны, развязанной Киевом на Донбассе, назвал посттравматический синдром, отсутствие общественного принятия «героев АТО» в мирной жизни.