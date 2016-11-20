У Трампа хорошая память, козни Порошенко он не забудет, — украинский аналитик

Руководитель киевского информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что украинская власть создала для себя большие проблемы, вмешавшись в политический процесс США. Новоизбранный президент США Дональд Трамп такие вещи не забывает. Как любил говорить в свое время другой американский президент Джон Кеннеди: «Прощай своих врагов, но никогда не забывай их». А Трамп не имеет привычки жаловаться на память.

«У него есть один постулатов: если ты оставишь все как есть человеку, создавшему тебе проблемы, он будет тебе создавать проблемы и дальше. А Трампу по ходу кампании мы создали очень серьезную проблему. По сути, наше НАБУ вмешалось в ход избирательной кампании в США, инициировав скандал, который привел к отставке главы штаба Трампа. Скандал продолжался более двух недель, — подчеркнул Золотарев. — Такого рода скандалы очень сильно дезорганизуют избирательную кампанию. Бесследно это не проходит. Трампу нет дела до бреда, который писал Аваков, Геращенко или Шкиряк в своем Facebook. Для него они — политически вши, которых он просто в упор не видит. А вот то, что было сделано руками президентской команды, руками НАБУ, — эти вещи не прощаются. Думаю, еще не раз Петру Алексеевичу глупость с атакой на Манафорта аукнется».

Напомним, что именно президент Украины Порошенко был причастен к скандалу вокруг политтехнолога кандидата в президенты США Дональда Трампа — Пола Манафорта. В СМИ появилось множество публикаций, свидетельствующих о том, что тот якобы получал нелегальный кэш от Партии Регионов в то время, когда являлся советником экс-президента Украины Виктора Януковича. После этого скандала Манафорт ушел из штаба Трампа. Целью скандала было ослабить позиции Дональда Трампа на президентских выборах в США.