Украина – это карточный домик, президент слаб, в регионах анархия...
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Украина – это карточный домик, президент слаб, в регионах анархия...
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Неясно, о какой оппозиции
Неясно, о какой оппозиции говорит директор фонда.
Правый сектор разве поддерживает власть? Она не мешает правосекам никак в росте их влияния. Потому что, у руля страны уголовники, воры и бандиты, крепко удерживаемые мертвой хваткой за чувствительные места напрямую из-за океана.
Они устроили режим по лекалам от ЦРУ, обкатанным по всему миру на протяжении существования конторы.
Конечно хунта развалится, время таких наростов уменьшается наглядно.
Америка постарается тянуть время до полной дисквалификации режима.
Потом амеры сделают финт ушами, наподобие вьетнамского, но местные идиоты не все смогут протиснуться наружу быстро. Будут местные разборки по латино-американскому образцу или иракскому наглядно.
В Ираке сколько убито? Умножайте, так как там раскол. Страна теряет территории и людей.
На окраине сходная ситуация, плюс соседи ожидающие окончательного расклада.
Они, соседи, даже молдаван будут подталкивать к выходу на Черное море.
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