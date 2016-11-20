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Украина – это карточный домик, президент слаб, в регионах анархия...

опубликовано vinodelov в Вс, 20/11/2016 - 21:40 Новость: тема тэги гео

В этом убежден директор Фонда гуманитарных стратегий Украины Михаил Павлив. По его мнению, президент Украины Порошенко откровенно слаб и не профессионален, на местах явное неподчинение Киеву и самоуправство, распад власти уже реален.

Дословно: «Все видят слабость президента, как бы они не хорохорились. Все видят, насколько он стал слаб на главном своем поле — международном. С ним только «президент» Кыргыстана разговаривал, по большому счету. И делают выводы. Посмотрите, что происходит в регионах. Если оппозиция — «оранжевая» или «бело-голубая — с легкостью начинает менять глав областных советов, инициирует кучу вопросов, вообще вразрез идущих с мнением Банковой. Это все — распад власти… В этой тенденции нет ничего хорошего для страны».

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Неясно, о какой оппозиции

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 20/11/2016 - 22:28

Неясно, о какой оппозиции говорит директор фонда.
Правый сектор разве поддерживает власть? Она не мешает правосекам никак в росте их влияния. Потому что, у руля страны уголовники, воры и бандиты, крепко удерживаемые мертвой хваткой за чувствительные места напрямую из-за океана.
Они устроили режим по лекалам от ЦРУ, обкатанным по всему миру на протяжении существования конторы.
Конечно хунта развалится, время таких наростов уменьшается наглядно.
Америка постарается тянуть время до полной дисквалификации режима.
Потом амеры сделают финт ушами, наподобие вьетнамского, но местные идиоты не все смогут протиснуться наружу быстро. Будут местные разборки по латино-американскому образцу или иракскому наглядно.
В Ираке сколько убито? Умножайте, так как там раскол. Страна теряет территории и людей.
На окраине сходная ситуация, плюс соседи ожидающие окончательного расклада.
Они, соседи, даже молдаван будут подталкивать к выходу на Черное море.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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