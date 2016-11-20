Украина – это карточный домик, президент слаб, в регионах анархия...

В этом убежден директор Фонда гуманитарных стратегий Украины Михаил Павлив. По его мнению, президент Украины Порошенко откровенно слаб и не профессионален, на местах явное неподчинение Киеву и самоуправство, распад власти уже реален.

Дословно: «Все видят слабость президента, как бы они не хорохорились. Все видят, насколько он стал слаб на главном своем поле — международном. С ним только «президент» Кыргыстана разговаривал, по большому счету. И делают выводы. Посмотрите, что происходит в регионах. Если оппозиция — «оранжевая» или «бело-голубая — с легкостью начинает менять глав областных советов, инициирует кучу вопросов, вообще вразрез идущих с мнением Банковой. Это все — распад власти… В этой тенденции нет ничего хорошего для страны».