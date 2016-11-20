Украинский эксперт про украинские протесты

«После революции достоинства большинство украинцев недовольно жизнью в стране. Поэтому они уже начинают выходить на митинги. Начиная с февраля, в стране начнутся массовые акции протестов. Чем это закончится, сложно прогнозировать. Многие люди были на войне, пережили Майдан, — считает украинский политолог Виктор Небоженко. Людям с каждым днем становится все тяжелее жить по вине действующей власти. Поэтому митинги в Киеве и по всей стране будут продолжаться. Весной начнется активная фаза протестов в крупных городах Украины. На улицы начнут выходить не только пенсионеры и бюджетники, но и студенты».

По словам киевского эксперта, власть постарается не допустить массовых протестов всеми силами и точечно будет договариваться с митингующими, как недавно она договорилась с лидерами профсоюзов, которые отказались от участия в массовом митинге в Киеве. Украинская власть боится протестов, считает Небоженко. Об этом говорит и тот факт, что буквально за несколько часов до недавних акций протеста администрация президента удовлетворила требования вкладчиков банка «Михайловский», пообещав им возврат депозитов.