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Еще один мирный житель подорвался на мине ВСУ

опубликовано vinodelov в Вс, 20/11/2016 - 22:48 Новость: тема тэги гео

В окрестностях поселка Зайцево (северная окраина Горловки) мирный житель, который вышел пасти своих коров, подорвался на минах, которые расставили боевики украинской армии. В военном ведомстве ДНР сообщили, что уже эвакуировали тело погибшего.

«Около полудня нам удалось эвакуировать тело погибшего при обстреле со стороны ВСУ мирного жителя. Процедура эвакуации происходила на окраине поселка Зайцево», — говорится в сообщении.

Патруль миссии ОБСЕ так и не появился в месте эвакуации тела мирного жителя, хотя получил соответствующее обращение.

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