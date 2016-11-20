Еще один мирный житель подорвался на мине ВСУ

В окрестностях поселка Зайцево (северная окраина Горловки) мирный житель, который вышел пасти своих коров, подорвался на минах, которые расставили боевики украинской армии. В военном ведомстве ДНР сообщили, что уже эвакуировали тело погибшего.

«Около полудня нам удалось эвакуировать тело погибшего при обстреле со стороны ВСУ мирного жителя. Процедура эвакуации происходила на окраине поселка Зайцево», — говорится в сообщении.

Патруль миссии ОБСЕ так и не появился в месте эвакуации тела мирного жителя, хотя получил соответствующее обращение.