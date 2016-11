Партнеры















Алеппо. От рассвета до заката с "аль-Кудс" / Aleppo. From sunrise to sunset with "Al-Quds" опубликовано Марат Мусин в Пнд, 21/11/2016 - 00:51

With the sunset former industrial zone Aueydzha again covered with the sounds of battle. Behind this densely built areas of rises the towers the eastern part of Aleppo. Here fighters of the brigade "Al-Quds" stumbled upon a well-trained terrorist defense. At this stage the enemy snipers impede progress, forcing the team to suffer losses. The last 10 days are same to each other. During the day, the work is going to detect and suppress sniper positions using all available weapons, and at night on the frontline terrorists are refitting their firing points and tighten reserves. The sides shared the open field, breakthrough through that will make the enemy to leave the position. С рассветом солнца бывшая промзона Ауэйджа снова охвачена звуками боя. За этой плотной застройкой возвышаются районы восточного Алеппо. Здесь бойцы бригады "аль-Кудс" наткнулись на хорошо подготовленную оборону боевиков. На этом участке снайперы противника сдерживают продвижение вперед, заставляя бригаду нести потери. Последние 10 дней здесь похожи друг на друга. В течение дня идет работа по обнаружению и подавлению снайперов из всех доступных видов оружия, а ночью на линии соприкосновения боевики переоборудывают свои огневые точки и подтягивают резервы. Стороны разделяет открытое поле, бросок через которое заставит противника оставить позиции. https://www.youtube.com/watch?v=7IJ4YhmB1Q4 - бунт в Восточном Алеппо :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее