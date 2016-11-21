Экономическая дискуссия

На прошлой неделе Госдума РФ одобрила в первом чтении проект государственного бюджета на 2017 – 2019 годы. Документ был поддержан 334 депутатами, 100 человек проголосовали «против». Данный проект является первым серьезным экономическим результатов сентябрьских выборов в Госдуму. Как это часто бывает, голосование состоялась, но дискуссия продолжилась за стенами российского законодательного органа.

Представитель «Единой России» Евгений Федоров считает, что разумных вариантов, кроме голосования «за» для него и его коллег по фракции не было. Голосовавших «против» он обвиняет в популизме. Депутат полагает, что бюджет был бы больше, если бы ЦБ РФ и финансово – экономический блок правительства «во главе с бывшим министром Алексеем Улюкаевым» выполняли распоряжения президента Путина, а на установки МВФ «по снижению жизненного уровня» (российского населения).

Федоров верит, что российский бюджет мог удвоиться, если бы реализовали майский план президента по деофшоризации бизнеса, снижению процентных ставок, созданию условий для малого бизнеса и организации миллионов новых рабочих мест. Депутат полагает, что если бы указы были выполнены, российская экономика сошла бы с «сырьевой иглы», а так – все осталось по-прежнему.

Российский политолог Михаил Делягин рассказал, что ему приходят письма о том, что было бы неплохо «пересажать половину правительства». Оценив бюджет, он видит, что задержание Улюкаева скорее всего не изменит российскую либеральную социально-экономическую политику.

Известный экономист Михаил Хазин уверен, что любой бюджет должен предполагать хоть какой-нибудь прогноз. Именно по поводу прогноза новый российский бюджет и не дает ответа. Для того чтобы остановить спад производства, который все равно продолжается несмотря на заклинания из правительства, должны быть источники инвестирования. Потому что без инвестирования экономического роста не бывает. Одним словом, Михаил Хазин ожидает бюджетного дефицита. Что за этим последует? Как вариант, дальнейшая девальвация национальной валюты, которая, разумеется, ударит по жизненному уровню простых граждан. Экономист считает, что все российские граждане должны сами себе сочувствовать, потому что они имеют ровно такое правительство и парламент, которые заслуживают.

Косвенно по поводу российской экономической политики высказалась и глава МВФ Кристин Лагард. Она позитивно оценила политику Центробанка РФ в плане сохранения макроэкономической стабильности. Глава МВФ заметила, что глава ЦБ РФ «сделала фантастическую работу». Кристин Лагард выразила опасения возможным ростом протекционизма со стороны США (в связи с избранием нового президента).

Подведем краткие итоги. В феврале 2014 года на Украине произошел переворот, после чего последовала политическая реакция России. В ответ западные страны объявили российскому населению экономическую войну. Российское руководство получило шанс изменить действующую сырьевую модель, однако побоялось еще более сильных (политических) последствий, поэтому оставило все по-прежнему в рамках либеральной экономической программы. В результате основные экономические последствия противостояния с западными странами были переложены на малоимущих граждан, и средний класс, который как это принято в России, выживал как смог и как умел. Обязательства перед бюджетниками были исполнены за счет ранее отложенных «сырьевых денег».

Многим специалистам становится понятно, что продолжение такой политики в экономике рискует завести страну в конкретный тупик. В МВФ это вполне приветствуется. Это вполне естественно, ведь интересы госпожи Лагарт и интересы простых российских граждан сильно отличаются. Чего же боятся «банкстеры»? Как выяснилось, они боятся экономического протекционизма. И здесь у российских граждан остается последняя надежда лишь на «дядюшку Трампа». Ведь, то, что может попытаться сделать этот человек в американской экономике, в российской экономике 20 лет никто сделать не может. Самые сильные западные санкции – это не запрещение доступа к кредитным линиям, самые сильные санкции – это либералы на вершине российской экономической политики. В этих условиях, действительно, каждый экономически выживает как может.