Сводка событий в Сирии за 20 ноября 2016 года

Сирия требует от покровителей боевиков соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.Письмо с этим требованием было направлено МИДом страны генеральному секретарю международной организации и председателю Совбеза ООН. «Мы требуем соблюдения резолюций СБ ООН по борьбе с терроризмом, которые игнорируют покровители боевиков в Анкаре, Эр-Рияде, Дохе и других местах», — сказано в документе.Поводом для обращения стал ракетный обстрел начальной школы в Алеппо, в котором погибли восемь учащихся и еще 27 получили ранения, а учительница потеряла ногу.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 961. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 70.

За сутки зафиксировано 42 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (20), Дамаск (19), Хама (2) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск полностью отвергает идею самоуправления в осажденных армией восточных районах Алеппо. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

«На переговорах Стаффан де Мистура предложил создать автономию на востоке Алеппо, которая находилась бы под властью оппозиционных сил. Такая идея была полностью отвергнута. Это стало бы нарушением нашего национального суверенитета и поощрением терроризма», — сказал он.

Муаллем также добавил, что видит на международной арене положительные сдвиги в вопросе урегулирования сирийского кризиса.

Представители группировок, входящих в Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, прибудут в Дамаск только при условии отстранения от власти президента Сирии Башара Асада, заявил официальный представитель ВКП Рияд Наасан аль-Ага.

«Некоторые СМИ передали слова Хасана Абдель Азима о намерении созвать национальную конференцию с участием оппозиции и представителей режима в Дамаске. Утверждалось, будто стороны получили приглашение и согласились участвовать в конференции. Однако эти стороны говорят, что ничего не знают об этом», - сказал Наасан аль-Ага.

Он указал, что были проведены консультации с оппозиционными группировками относительно информации о возможном созыве такой конференции, они выпустили заявления с опровержением самого факта созыва и своего возможного участия. «Даже сам господин Абдель Азим назвал циркулирующую в СМИ информацию простыми обвинениями», - добавил представитель ВКП.

Дамаск рассчитывает, что новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом пересмотрит свою политику в отношении Сирии, заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем.

Отвечая на вопрос о том, каковы ожидания сирийского руководства по поводу будущей политики Трампа, Муаллем сказал, что еще рано делать какие-либо выводы. Тем не менее, отметил он, в Дамаске рассчитывают, что «при новой администрации Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении Сирии». «Любой здравомыслящий человек, который анализирует политику предыдущей администрации США, сочтет ее ошибочной. Ее необходимо исправить посредством российско-американского диалога», – отметил глава сирийского МИД.

Алеппо. В Университете города Алеппо мирным гражданам передано 600 килограмм продовольствия.

Вооруженные отряды «Сирийской свободной армии» подвергли обстрелам квартал Алеппо - Салах-ад-Дин.

Вооруженные формирования террористических группировок «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, кварталы Лерамон, Биньямин, «1070», Джамария, «3000», Шейх-Саид, Дахия-эль-Асад, Хай-эш-Шейх-Максуд, районы картонной фабрики и бывшего военного училища, школу Хикма, военную академию Эль-Асад, район газового завода, торговый центр «Кастелло» и крепость Карьят-Халаб в городе Алеппо.

В течение суток из находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований районов Алеппо вышло восемь боевиков.

Военнослужащим удалось вывести из Восточных районов Алеппо еще две семьи мирных жителей с маленькими детьми (Фото 1).

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Джихадисты обстреляли школу в находящемся под контролем правительственных сил квартале Аль-Фуркан, жертвами террористического ракетного обстрела стали 8 учащихся от 7 до 12 лет, пострадали 27 детей и их учительница, которая потеряла ногу. По данным очевидцев, снаряд прилетел из восточной части Алеппо, которая находится под контролем боевиков радикальных группировок.

Под ракетный обстрел попали университет Алеппо и несколько жилых кварталов. В результате атаки погибли несколько студентов.

Также террористы обстреляли ракетами больницу, расположенную в квартале Аш-Шухаба.

На востоке провинции в районе Дейр-Хафир военные нанесли артиллерийские удары по скоплениям и путям передвижения боевиков ИГ. Уничтожены 17 террористов, внедорожник, оснащенный пулеметом, и 4 мотоцикла.

Подразделения 102-й бригады Республиканской Гвардии и палестинского военизированного формирования "Аль-Кудс" атакуют позиции боевиков в кварталах Бустан-аль-Паша, Баибдин и Ханану. Три четверти территории квартала Бустан-аль-Паша очищены от боевиков (Фото 2, вложенный файл).

Боевики контратаковали позиции правительственных войск в массиве Джабаль-Бардо и на высоте Телль-Зухур в восточной части города Алеппо.

Боевики вновь применили заминированные автомобили с террористами-смертниками - два в Джабаль-Бардо и один в промзоне Шейх-Наджар. До цели ни один из трёх автомобилей не доехал.

В районах Джабаль-Бардо и Ханану идут ожесточённые бои.

В Алеппо прибывают многочисленные подкрепления сирийской армии для участия в разворачивающемся наступлении на подконтрольные джихадистам восточные кварталы города, сообщает ИА «Аль Масдар».

Курдские отряды SDF взяли н.п. Джубб аль-Барази.

ВВС Турции атаковали Манбидж и еще около 20 целей, которые контролируются курдами и террористической группировкой «Исламское государство», сообщает генштаб Турции. «Турецкие военные самолеты атаковали одну из точек расположения бойцов военного совета Манбиджа. В ходе воздушной операции поражено 17 целей ИГ, в том числе шесть в районе Эль-Баба, на которые сброшено 16 бомб. Уничтожено также четыре цели сил сирийской курдской Партии демократического союза - Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе населенных пунктов Йиланлы и Куртвиран», - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Один турецкий военнослужащий погиб, семь получили ранения в результате боевых действий в районе сирийского города Эль-Баб, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции: «В районе Эль-Азрак на западе Эль-Баба был подорван заминированный автомобиль, легкие ранения получили два сержанта. В результате нападения боевиков «Исламского государства» в Эль-Гуз пострадали два наших солдата. В регионе Нуман погиб один наш брат по оружию и трое пострадали». Также отмечается, что боевики ИГ обстреляли из противотанкового оружия бронемашину ВС Турции, еще одна подорвалась на мине.

ВВС Турции в свою очередь «предприняли операцию в районах Бзагах, Кабасин, Суфлания и на севере Эль-Баба, в результате которых были уничтожены четыре здания, использовавшиеся ИГ в качестве командных пунктов.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила бронетранспортер ИГ.

Латакия. Населению н.п. Кафер-Дбиль передано около 1 тонны продовольствия.

Формированиями группировки «Ахрар аш-Шам» обстрелян населенный пункт Кермель.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран и ТЭС в н.п. Махарда.

Хомс. В населенном пункте Дардария населению передано около 1,5 тонн продовольствия.

В результате обстрела боевиками жилого квартала Аз-Захра в городе Хомс, погибли 3 человека, еще несколько получили ранения.

Отмечено боестолкновение в районе н.п. Карьятейн.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блудан, Джобар, Кафер-Батна, автомагистраль в районе населенного пункта Дума, район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Обстрелам подверглись населенные пункты Арбил, Хауш-Харабу, Кабун, Джобар, Хауш-Насри, фермы в населенном пункте Дума, лагерь Эль-Вафидин, спортивная площадка в населенном пункте Джобар и район Адави в населенном пункте Дамаск.

Из-за террористического обстрела района Дахият Хараста и его окрестностей 2 человека погибли и 13 пострадали.

В Восточной Гуте в пригороде Джобар в ходе спецоперации армейцы взорвали два тоннеля боевиков группировки «Фейляк Ар-Рахман».

Сирийские вооруженные силы атаковали боевиков в районе Маядин.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд.

Дейр-эз-Зор. Идут бои в районе Аль-Джафра и н.п. Хувейджет Сакр.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожили нефтяную скважину ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила четыре тактические единицы, маршрут снабжения, два артиллерийских орудия, две боевые позиции и танк ИГ. У города Ракка - две тактические единицы, маршрут снабжения, тренировочный лагерь, семь машин по добыче нефти и одно транспортное средство ИГ.