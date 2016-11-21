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Украинские СМИ не должны поддерживать власть, которая лжет, ворует, убивает — киевский политолог

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 08:34 Новость: тема тэги гео

С таким призывом на пресс-конференции в Киеве выступил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он прямо попросил украинские СМИ не называть нынешний киевский режим «нашей властью».

Вот как охарактеризовал нынешнюю украинскую власть политолог:

«С какой бы реалией они не сталкивались, но все равно будут рассказывать, что это триумфальная «перемога», цивилизованный мир с нами, экономика «бензоколонки» порвана в клочья под тяжестью санкций, режиму Путина осталось три месяца, цена на нефть будет 10 долларов. Не верьте — это все ложь и пропаганда. Это не наша власть — это антинародная и антиукраинская власть, которая лжет, ворует, убивает, грабит и так далее. И каждый раз, когда вы повторяете словосочетание «наша власть» в отношении этих мерзавцев, вы солидаризируетесь с ними, укрепляете их и пролонгируете агонию этого режима. Не будьте соучастниками!».

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