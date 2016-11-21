В Польше к украинцам относятся как к бандеровским свиньям

Вопреки заверениям польского руководства в любви к Украине, обещаниям стать проводником её в Европу, конкретные действия Польши говорят как раз об обратном. Речь даже не о том, что польские экстремисты на своих митингах жгут украинские флаги, бьют украинцев. И даже не о том, что Польша заявляет о реституции на Украине. Речь о так называемом бытовом национализме, уже пустившем глубокие корни в польской среде.

Об этом свидетельствуют таблички с перечёркнутым изображением черно-красной свиньи, запрещающей вход «бандеровским свиньям» в кабинеты польской поликлиники. Всё большую популярность приобретают коврики у входных дверей, также цвета знамени ОУН-УПА.

При этом поляки уже не делают разницы между украинцами вообще и бандеровцами в частности. С одной стороны, это результат того, что Украина сама признала вождей ОУН-УПА своими национальными героями, с другой - это воскресшие проявления давнего польского отношения к украинцам как к нации низшего порядка.