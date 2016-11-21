Главная

Интернационалист из Габона

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 10:30 Новость: тема тэги гео
GABON
Фашистский мятеж на Украине, как и фашистский мятеж, произошедший восемьдесят лет назад в Испании, породил ответное движение антифашистов всего мира. Люди практически со всех континентов приезжают в Донбасс, чтобы дать отпор нацистским выродкам и защитить мирное население от их агрессии.

Одним из таких интернационалистов стал Дьяба Альфа из далёкой африканской страны Габон. Он воюет в одном из наиболее элитных подразделений армии ДНР вместе со своими боевыми товарищами из Дании, Франции, Испании, США, Китая и других стран. Вместе с ними он принимал участие в боях в районе аэропорта и на других участках фронта.

Дьяба говорит, что к рядовым украинцам он не испытывает ненависти, врагом для интернационалистов-антифашистов является пронацистская украинская элита, развязавшая кровавую гражданскую войну. Антифашисты из подразделения где воюет Дьяба не только участвуют в военных действиях, но и оказывают населению прифронтовой полосы гуманитарную помощь.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет