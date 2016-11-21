Интернационалист из Габона

Фашистский мятеж на Украине, как и фашистский мятеж, произошедший восемьдесят лет назад в Испании, породил ответное движение антифашистов всего мира. Люди практически со всех континентов приезжают в Донбасс, чтобы дать отпор нацистским выродкам и защитить мирное население от их агрессии.

Одним из таких интернационалистов стал Дьяба Альфа из далёкой африканской страны Габон. Он воюет в одном из наиболее элитных подразделений армии ДНР вместе со своими боевыми товарищами из Дании, Франции, Испании, США, Китая и других стран. Вместе с ними он принимал участие в боях в районе аэропорта и на других участках фронта.

Дьяба говорит, что к рядовым украинцам он не испытывает ненависти, врагом для интернационалистов-антифашистов является пронацистская украинская элита, развязавшая кровавую гражданскую войну. Антифашисты из подразделения где воюет Дьяба не только участвуют в военных действиях, но и оказывают населению прифронтовой полосы гуманитарную помощь.