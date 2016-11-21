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Укров нет, а есть русины

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 10:35 Новость: тема тэги гео
RUSINI
Так утверждает в своём интервью информационному агентству «Правда. Ру» председатель Ассоциации русинов России «Лига защиты чести и достоинства русинов» Пётр Гецко, несмотря на многовековое давление и угнетение русинов, сегодня их как отдельный этнос признали уже 52 государства мира.

Более того, по его мнению, русинами являются и все украинцы. И таковыми они назывались, особенно в Галичине до того как их искусственно переделали в никогда ранее не существовавших украинцев и заставили забыть о своём первородстве. Русины до сих пор сохраняют язык очень похожий на тот, на котором написана древнейшая русская летопись «Повесть времённых лет».

«Я скажу даже больше, чем должен говорить. Мы обозначили титул не только Украины, а как минимум Центральной Европы. Это всё русинские земли, а остальные её жители – пришлые народы. И сегодня мы являемся юридически правопреемниками государственного и территориального суверенитета Подкарпатской Руси с 1919 года. А после признания нашей государственной независимости сможем претендовать на место Украины, как несостоявшегося государства, в ООН», - заявил Пётр Гецко.



Василий Семёнов

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