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Украина и боится, и вредит

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 10:48 Новость: тема тэги гео
UKRAINA
Украинское руководство выступило с угрозами повысить стоимость транзита российского газа через свою территорию на 4 миллиарда долларов в год. С этим заявлением выступил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он утверждает также, что россиянам придётся выплатить «десятки миллиардов долларов компенсации», снизить цену на газ, платить каждый год на 4 миллиарда больше и «не препятствовать интеграции Украины в европейский рынок».

А морда, простите, не треснет? И с такими заявлениями выступает страна-банкрот, которой надо думать о том, как выжить, а не хамить великому соседу. К тому же всё это происходит на фоне перманентного скандала по поводу «Северного потока» и других газопроводов, направляемых в обход Украины. Вместо того, чтобы пытаться найти общий язык с Россией, Украина ещё более обостряет ситуацию, требуя поддержки от европейцев. Мол, «это также и серьёзный тест для Европы: поставит она на первое место свой страх от мести России и свои коммерческие интересы или отдаст предпочтение своим фундаментальным ценностям», - подначивает тот же Юрий Витренко.

Можно не сомневаться, что Европа, в конце концов, отдаст предпочтение своим фундаментальным КОММЕРЧЕСКИМ ценностям.


Василий Семёнов

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