Канада продлевает помощь ВСУ

«Плодотворным» оказался визит в Канаду вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. Она встретилась с канадским министром обороны Харджитом Саджаном и достигла с ним согласия по поводу необходимости продления военной помощи Канады Украине. Ведь 31 марта 2017 года заканчивается срок пребывания канадских военных инструкторов, готовящих украинских военнослужащих к войне на Востоке.

Кроме того, достигнуто взаимопонимание по поводу заключения военного договора между оборонными ведомствами Украины и Канады. Договор этот, как заявила сама Климпуш-Цинцадзе, необходим для обеспечения доступа украинских военных к канадскому рынку оружия.

Представители Украины рыщут по всему миру в поисках оружия. Видимо так они собираются и дальше соблюдать Минские соглашения.