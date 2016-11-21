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Канада продлевает помощь ВСУ

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 11:00 Новость: тема тэги гео
KANADA
«Плодотворным» оказался визит в Канаду вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. Она встретилась с канадским министром обороны Харджитом Саджаном и достигла с ним согласия по поводу необходимости продления военной помощи Канады Украине. Ведь 31 марта 2017 года заканчивается срок пребывания канадских военных инструкторов, готовящих украинских военнослужащих к войне на Востоке.

Кроме того, достигнуто взаимопонимание по поводу заключения военного договора между оборонными ведомствами Украины и Канады. Договор этот, как заявила сама Климпуш-Цинцадзе, необходим для обеспечения доступа украинских военных к канадскому рынку оружия.

Представители Украины рыщут по всему миру в поисках оружия. Видимо так они собираются и дальше соблюдать Минские соглашения.


Василий Семёнов

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