Киев сегодня с ужасом ожидает демонстрации на РЕН ТВ документального фильма «Украина в огне» знаменитого американского режиссера, трехкратного обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна.
«Впервые великий американский режиссер Оливер Стоун нашел в архивах ЦРУ документальные свидетельства того, что США поддерживали националистов на Украине с 45-го и до наших дней и организовали государственный переворот. В Киеве этот фильм ждут со страхом. В нем американские эксперты впервые назовут фамилии националистов, которыми и сейчас управляют из-за океана, и покажут документы с суммами их гонораров», — говорится в анонсе фильма.
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