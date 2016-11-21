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Главная «Украина в огне». Фильм не рекомендован к показу в США и в Евросоюзе. Киевская клика в ужасе опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 11:52 Новость: тема тэги гео Киев сегодня с ужасом ожидает демонстрации на РЕН ТВ документального фильма «Украина в огне» знаменитого американского режиссера, трехкратного обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна. «Впервые великий американский режиссер Оливер Стоун нашел в архивах ЦРУ документальные свидетельства того, что США поддерживали националистов на Украине с 45-го и до наших дней и организовали государственный переворот. В Киеве этот фильм ждут со страхом. В нем американские эксперты впервые назовут фамилии националистов, которыми и сейчас управляют из-за океана, и покажут документы с суммами их гонораров», — говорится в анонсе фильма. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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