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Несмотря на ограничения украинской власти, в Запорожье прозвучала песня из советского кинофильма

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 13:20 Новость: тема тэги гео

В социальных сетях набирает популярность видео, в котором 83 участника а капелла исполнили знаковую для Запорожья песню из легендарного советского кинофильма «Весна на Заречной улице». Сегодня видео на Youtub уже собрало более 640 тысяч просмотров.

Вокальный флеш-моб стал творческим подарком телеканала TV5 не менее знаковому для запорожцев предприятию – комбинату «Запорожсталь». 16 ноября индустриальный гигант отметил свой 83-й день рождения. Во время флеш-моба, который состоялся 13 ноября, вокалисты запорожского музыкального училища им. Майбороды на железнодорожном вокзале «Запорожье-1» исполнили главную песню из любимого миллионами фильма «Весна на Заречной улице».

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