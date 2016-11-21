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На главу Закарпатской таможни готовят волынского «мажора», — Геннадий Москаль

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 15:24 Новость: тема тэги гео
Геннадий Москаль

Исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни Государственная фискальная служба планирует назначить некоего Александра Щуцкого, который сейчас является начальником таможенного поста «Луцк» и параллельно выполняет обязанности заместителя начальника Волынской таможни ДФС.

«Человек, который раньше никогда не работал в Государственной фискальной службе, сделал головокружительную карьеру на таможне, — отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. — Четыре месяца назад, в июле этого года, Щуцкий впервые попадает в органы ДФС, а уже в сентябре становится начальником таможенного поста «Луцк» и.о. заместителя начальника Волынской таможни. Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами, — это автопарком элитных автомобилей (Бентли, Мерседес, Ауди, БМВ), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей.

И теперь вот этого дизайнера по образованию и «мажора» по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ДФС господину Насирову — что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье Неужели уважаемый председатель ДФС думает, что никто не понимает, с какой целью Щуцкого хотят назначить в Закарпатье, и надеется, что я по этому спокойно буду наблюдать? Если так, то он очень глубоко ошибается, — говорится в сообщении на официальном сайте Геннадия Москаля.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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