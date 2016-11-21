Главная

Полицейские пожаловались на сексуально озабоченного начальника

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 15:37 Новость: тема тэги гео
zam
Женщины-полицейские города Краматорска написали жалобу на заместителя начальника городского управления полиции, подполковника Андрея Друмова.

Жалоба поступила в организацию под названием «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов».

Представительницы прекрасного пола, записавшиеся в «реформированную» полицию бывшей Украины, поведали, что заместитель начальника полиции Краматорска постоянно отпускает скабрезности по поводу их фигур и распускает руки. Кроме этого, полицейский начальник проявляет повышенный интерес к тому, какое количество половых партнеров было или есть у каждой из его подчиненных.

Попытки женщин в полицейской форме хоть как-то противится хронической сексуальной озабоченности вышестоящего начальника ни к чему хорошему не приводят.

Столкнувшись с попыткой уклонения от его приставаний, Андрей Друмов тут же заявляет всем полицейским в юбках, что «если хоть одна баба будет с ним спорить, то он заморит ее нарядами на холоде, на улице, проверками форменной одежды во время несения службы».

Сексуальную неудовлетворенность и самодурство полицейского чина, дослужившегося до должности заместителя начальника городской полиции, женщины-полицейские Краматорска связывают с тем, что Андрей Друмов раньше служил в Госавтоинспекции, где даже на фоне своих нечистых на руку сослуживцев выделялся особыми аппетитами к получению взяток, презентов и подношений. А получив повышение по службе бывший «гаишник» на новом месте быстро нашел уязвимую группу подчиненных, которых начал домогаться.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет