Полицейские пожаловались на сексуально озабоченного начальника

Женщины-полицейские города Краматорска написали жалобу на заместителя начальника городского управления полиции, подполковника Андрея Друмова.

Жалоба поступила в организацию под названием «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов».

Представительницы прекрасного пола, записавшиеся в «реформированную» полицию бывшей Украины, поведали, что заместитель начальника полиции Краматорска постоянно отпускает скабрезности по поводу их фигур и распускает руки. Кроме этого, полицейский начальник проявляет повышенный интерес к тому, какое количество половых партнеров было или есть у каждой из его подчиненных.

Попытки женщин в полицейской форме хоть как-то противится хронической сексуальной озабоченности вышестоящего начальника ни к чему хорошему не приводят.

Столкнувшись с попыткой уклонения от его приставаний, Андрей Друмов тут же заявляет всем полицейским в юбках, что «если хоть одна баба будет с ним спорить, то он заморит ее нарядами на холоде, на улице, проверками форменной одежды во время несения службы».

Сексуальную неудовлетворенность и самодурство полицейского чина, дослужившегося до должности заместителя начальника городской полиции, женщины-полицейские Краматорска связывают с тем, что Андрей Друмов раньше служил в Госавтоинспекции, где даже на фоне своих нечистых на руку сослуживцев выделялся особыми аппетитами к получению взяток, презентов и подношений. А получив повышение по службе бывший «гаишник» на новом месте быстро нашел уязвимую группу подчиненных, которых начал домогаться.