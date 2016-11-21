Под Марьинкой обстреляли автомобильную колонну ВСУ
По приказу украинского военного командования на 21 ноября была назначена переброска одного из подразделений сил «АТО» из Авдеевки на участок фонта, расположенный к западу от поселка Еленовка. Вместе с воинским подразделением на подступы к Еленовке оправлялась и партия военных грузов.
Маршрут переброски личного состава и военного снаряжения проходил через западный пригород Донецка - городок Марьинка.
В 11 часов утра 21 ноября из Авдеевки в западном направлении выехала колонна армейских грузовиков. В кузовах трех машин сидели солдаты, а еще семь грузовых автомобилей везли боеприпасы и другое военное имущество. Часть пути колонна проехала без происшествий. Но около 12 часов 30 минут уже при подъезде к Марьинке грузовые автомобили неожиданно были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрел был недолгим, но в результате пять украинских военных, находившихся в кузовах грузовиков, получили ранения разных степеней тяжести. На место обстрела автомобильной колонны были срочно вызваны медицинская помощь и подкрепление.
Сейчас командование ВСУ ломает голову над вопросом, кто мог стрелять. Место, где была обстреляна автоколонна с личным составом и военными грузами, считается относительно безопасным, да и весь маршрут следования грузовых автомобилей из Авдеевки под Еленовку был определен таким образом, чтобы он проходил на достаточном удалении от линии фронта.
В числе прочих прорабатывается версия обстрела колонны грузовиков со стороны партизан ДНР.
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
Обстрел
да тут и так все понятно, задайте один вопрос.
Кому это нужно ??
Нужно, тем, кто хочет дольше марадорить на Донбасе, чем больше обстрелов колон тем дольше будет решатся вопрос мира...
Можно свалить тем более на кого угодно, например, это партизаны ДНР, они хотят Вас убить, раз так значит нужно их уничтожить... Стравление псов....
НУ или своя же группа перепутала с испугу своих же...
колона не в бронекапсулах ехала, легче всего было бы ВОГами закидать, чем со стрелкового оружия....
Вандал успел ответить за о я
Вандал успел ответить за о я добавлю.Когда же "умники" научатся понимать язык дипломатии? Кошка с мышкой любит поиграть. Но это не значит, что собирается ее отпускать. Просто дразнит,играется.
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