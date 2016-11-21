Под Марьинкой обстреляли автомобильную колонну ВСУ

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По приказу украинского военного командования на 21 ноября была назначена переброска одного из подразделений сил «АТО» из Авдеевки на участок фонта, расположенный к западу от поселка Еленовка. Вместе с воинским подразделением на подступы к Еленовке оправлялась и партия военных грузов.

Маршрут переброски личного состава и военного снаряжения проходил через западный пригород Донецка - городок Марьинка.

В 11 часов утра 21 ноября из Авдеевки в западном направлении выехала колонна армейских грузовиков. В кузовах трех машин сидели солдаты, а еще семь грузовых автомобилей везли боеприпасы и другое военное имущество. Часть пути колонна проехала без происшествий. Но около 12 часов 30 минут уже при подъезде к Марьинке грузовые автомобили неожиданно были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрел был недолгим, но в результате пять украинских военных, находившихся в кузовах грузовиков, получили ранения разных степеней тяжести. На место обстрела автомобильной колонны были срочно вызваны медицинская помощь и подкрепление.

Сейчас командование ВСУ ломает голову над вопросом, кто мог стрелять. Место, где была обстреляна автоколонна с личным составом и военными грузами, считается относительно безопасным, да и весь маршрут следования грузовых автомобилей из Авдеевки под Еленовку был определен таким образом, чтобы он проходил на достаточном удалении от линии фронта.

В числе прочих прорабатывается версия обстрела колонны грузовиков со стороны партизан ДНР.