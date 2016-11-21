Донецк под обстрелом и днем, и ночью

После ночных обстрелов северных и западных окраин Донецка, которые продолжались с 18 часов 20 ноября и до 2 часов ночи наступившего понедельника, затишье было недолгим.

Уже с 8 часов утра 21 ноября на северном и западном флангах столицы ДНР вновь стали раздаваться артиллерийские и минометные залпы. Прилеты тяжелых снарядов калибра 122 и 152 миллиметра отмечены в районе Ясиноватского блокпоста-Авдеевской промзоны. Под огнем орудий вновь оказался и поселок Спартак. В поселке около 9 часов утра один за другим разорвались два снаряда калибра 122 миллиметра.

В ходе утреннего обстрела украинские боевики вели огонь и по западным районам Донецка. Несколько мин залетели на поселок шахты имени Абакумова, а один 152-миллиметровый снаряд в 10 часов 50 минут утра приземлился в урочище Дурная балка, на границе Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

Похоже, что таким способом украинские вояки отмечают «День достоинства и свободы», который на самом деле является очередной годовщиной фашистского путча 2013-2014 годов.