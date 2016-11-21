Донецк под обстрелом и днем, и ночью
опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 15:44 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Донецк под обстрелом и днем, и ночью
опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 15:44 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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