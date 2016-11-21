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Очередная небоевая потеря ВСУ – суицид

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 16:31 Новость: тема тэги гео
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По сообщению Луганского информационного центра со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко стало известно, что военнослужащий ВСУ совершил самоубийство на наблюдательном посту в селе Болотенное Станично-Луганского района.

"Поступила информация об очередной небоевой потере в ВСУ на позициях в населенном пункте Болотенное Станично-Луганского района. Известно, что 18 ноября около 17.00, находясь на наблюдательном посту временного опорного пункта, выстрелом в подбородок из автомата АКС-74 совершил самоубийство военнослужащий Юхимчук ", - сообщил майор.

Представитель Народной милиции констатировал, что это уже не первый случай самоубийства в рядах ВСУ.

Ранее Марочко сообщал, что командиры украинских подразделений скрывают от вышестоящего руководства факты, связанные с дезертирством и ростом небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне так называемой "АТО".

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