Евромайдан происходил именно из-за изменения в головах и сознании украинцев. Однако такие изменения происходят дольше, чем любые физические. Поэтому большая часть общества до сих пор готова жить по старым правилам.

Об этом заявил майданный пропагандист Виктор Таран.

«Сегодня утром я видел колонну митингующих, которая маршировала по центру Киева. Перед началом мероприятия им раздали флаги и денежное вознаграждение за участие в митинге», — рассказывает политолог.

Поэтому, считает Виктор Таран, значительная часть общества еще не готова жить по новым правилам, несмотря на то, какую жертву пришлось заплатить согражданам за это.

«Сегодня украинцы имеют уникальную возможность развивать свою страну без тоталитарного режима. Конечно, многие даже не осознает этого. Психологи объясняют, что результаты революционных изменений в сознании украинцев станут заметными через 7–10 лет. Но несмотря на это, Украина как государство за 3 года выполнила колоссальный рывок в сторону Европы», — отметил лживый пропагандист хунты Виктор Таран.