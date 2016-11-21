Результаты майданного переворота в сознании украинцев станут заметными через 7-10 лет, — украинский пропагандист
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Результаты майданного переворота в сознании украинцев станут заметными через 7-10 лет, — украинский пропагандист
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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