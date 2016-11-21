Украинское общество стало на путь реформ и должно не допустить того, чтобы они откатились назад. Такое мнение выразил холуй преступного синдиката Порошенко-Гройсмана, мэр города Глухов в Сумской области Михаил Терещенко.

«Украинцы приняли решение строить новую страну. Я считаю, что мне очень повезло жить и работать в настоящей Украине. Я вижу ее будущее положительным, потому что произошло много изменений. Есть оптимизм. Мы не ждем суперреформу или суперминистра, который придет и все сделает за нас. Вместо этого мы объединились в своих маленьких городах и селах, и стали требовать от власти реформ. Конечно, сопротивление старой команды будет всегда, однако „боритесь поборете!“, как писал Шевченко. Общество не должно быть аморфным», — призвал майданный политик.

Ранее Михаил Терещенко заявил, что «майдан показал, что украинцы сделали свой выбор для развития страны, для нормальной жизни и европейских перспектив. И если люди умерли за это стремление, нужно приложить все усилия, чтобы потери не были напрасными».

«Мэром быть очень интересно. Я думаю, что мэры имеют больше возможностей изменить жизнь своего города, чем народные депутаты, или даже министры. Каждый день мы можем принимать конкретные решения, которые станут эффективными для жизни», — считает лжец Терещенко.

Преступники и соучастники государственного переворота на Украине продолжают нагло обманывать простой народ, заявляя о «благе» майдана, который уничтожил огромную страну в центре Европы.