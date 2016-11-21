На Ровенщине освобожденный по «Закону Савченко» зек обокрал магазин

Кражу материальных ценностей совершено в селе Тучин Гощанского района Ровенской области. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, вчера утром в полицию поступила информация от владельца магазина о том, что, придя в заведение торговли, он увидел поломанную решетку и разбитое окно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные похитили из магазина алкогольные напитки и продукты питания. За несколько часов сотрудники уголовного розыска Гощанского отделения полиции установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 28 и 22-летний местные жители, жизненный путь которых уже запятнан криминалом.

Старший из них отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи и разбой. Освободившись из колонии по «Законом Савченко», находился под административным надзором. Младший за имущественные преступления отбывал наказание с испытательным сроком.

Выяснилось, что оба мужчины вечером, накануне кражи, ужинали в доме 29-летнего односельчанина. Когда водка закончилась, гости, прихватив лом, пошли «на дело». А уже через некоторое время вернулись с полными пакетами спиртного и еды. Поэтому застолья продлилось почти до утра. Там полицейские и разбудили подвыпивших злоумышленников. Из квартиры изъяли и похищенный товар.

22-летнего молодого человека правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Относительно его подельника продолжаются следственные действия.