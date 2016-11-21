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"Продовольственные талоны" в ЛНР – очередной фейк украинской нацпропаганды

опубликовано alex1943 в Пнд, 21/11/2016 - 17:49 Новость: тема тэги гео
talon
Ранее в соцсетях появились впоследствии растиражированные украинскими СМИ слухи о выдаче неких "продовольственных талонов" в сети социальных супермаркетов "Народный". Даже появились сфабрикованные фото талонов на продукты первой необходимости. В связи с этим на сайте ЛугИнформЦентр появилось официальное опровержение.

"Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики сообщает, что данная информация является неправдивой, а именно: ГП "ССС "Народный" не осуществляет и не планирует выдачу продуктов питания по продовольственным талонам, также не осуществляется выдача самих продовольственных талонов", - подчеркнули в Минпромторге.

"О всех фактах выдачи данного продовольственного талона просьба незамедлительно сообщить в Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики по телефону 0642 58-45-07 или в правоохранительные органы Луганской Народной Республики", - призвали в Министерстве.

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