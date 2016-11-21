Киев отмечает третью годовщину евромайдана

Отмечает вяло, по свидетельству очевидцев, полиции больше, чем участников «празднования». Представители откровенно фашистского полка «Азов» (около 500 человек) собрались на Майдане Независимости и организованной колонной двинулись в сторону Банковой к Администрации президента под традиционную кричалку «Слава Украине! — Героям слава!». По данным полиции, их около 500 человек.

На пересечении улицы Институтской и Банковой к ним присоединились студенты, все вместе устроили импровизированный флешмоб с вопросами президенту Украины Порошенко: написали свои вопросы на плакатах и развесили их вдоль дороги. Многие держали плакаты с вопросами в руках. Правда большинство из вопросов, скорее носят риторический характер. Например, обращение к Порошенко: «Ты бовдур?» (Ты идиот? — ред.)

Среди других вопросов были такие: «Почему Вы подписали капитуляцию в Минске», «Готовы ли Вы разъяснить, что подписали в Минске», «Почему регионалы — в Раде», «Почему у вас перемирие, а у нас гибнут солдаты», «Как платить за коммуналку?», «Где стратегия по возврату Крыма?» и т. п.

В центре Киева на оцепленном полицией Крещатике неизвестный мужчина пытался подорвать взрывпакет, его задержали при попытке пройти на Майдан со стороны улицы Богдана Хмельницкого. При обыске полиция обнаружила у него подозрительную коробку, которую мужчина пытался пронести с собой.

Тем не менее, другим «взрывникам» после обеда удалось произвести небольшой «теракт». «Несколько минут назад неизвестные бросили взрывпакет. На земле лежат ошметки от него, и есть следы взрыва. Полиция пока отказывается комментировать информацию», — сообщил журналист украинского издания «Вести».