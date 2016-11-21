Главная

Вечер на Майдане Независимости: очередное Вече в Киеве, такое же вялое, как марши и шествия днем

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 19:06 Новость: тема тэги гео
вече

Участники Вече — недовольные нынешней властью майданщики. Среди организаторов акции — некая Коалиция участников оранжевой революции инесколько других националистических организаций. Проведение Вече благословил священник. «Божие заповеди учат нас выбирать божью власть, а не бандитов и коррупционеров», — объявил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата. После этого участники Вече прочитали «Отче наш» и, благословясь, начали на чем свет стоит клясть майданную власть Украины.

Выступил экс-депутат Верховной рады Степан Хмара, заявив: «К власти пришли аферисты и преступники. У нас война на двух фронтах. На востоке и война с режимом внутренней оккупации, которая умудряется обирать людей до нитки. Если мы их не остановим, они уничтожат Украину. Пора очищать Украину от этой коросты и выбирать квалифицированную власть»… Выступил еще один экс-депутат — украинский писатель Павел Мовчан: «Посмотрите, как власть чтит тех, кто отдал свою жизнь за Майдан — на месте тех, кто пролил кровь стоят общественные туалеты. Нас сделали нищими. Они задекларировали миллионы, а мы что имеем? Нас считают быдлом, молчаливыми рабами»…

В общем, ничего нового, если не считать разговоров участников Вече о том, что огромное количество полиции в Киеве связано со страхом президента Порошенко перед народом. Образно говоря, украинская власть сегодня изо всех сил старается потушить шины, которые сама зажигала три года назад на евромайдане.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!