Вечер на Майдане Независимости: очередное Вече в Киеве, такое же вялое, как марши и шествия днем

Участники Вече — недовольные нынешней властью майданщики. Среди организаторов акции — некая Коалиция участников оранжевой революции инесколько других националистических организаций. Проведение Вече благословил священник. «Божие заповеди учат нас выбирать божью власть, а не бандитов и коррупционеров», — объявил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата. После этого участники Вече прочитали «Отче наш» и, благословясь, начали на чем свет стоит клясть майданную власть Украины.

Выступил экс-депутат Верховной рады Степан Хмара, заявив: «К власти пришли аферисты и преступники. У нас война на двух фронтах. На востоке и война с режимом внутренней оккупации, которая умудряется обирать людей до нитки. Если мы их не остановим, они уничтожат Украину. Пора очищать Украину от этой коросты и выбирать квалифицированную власть»… Выступил еще один экс-депутат — украинский писатель Павел Мовчан: «Посмотрите, как власть чтит тех, кто отдал свою жизнь за Майдан — на месте тех, кто пролил кровь стоят общественные туалеты. Нас сделали нищими. Они задекларировали миллионы, а мы что имеем? Нас считают быдлом, молчаливыми рабами»…

В общем, ничего нового, если не считать разговоров участников Вече о том, что огромное количество полиции в Киеве связано со страхом президента Порошенко перед народом. Образно говоря, украинская власть сегодня изо всех сил старается потушить шины, которые сама зажигала три года назад на евромайдане.