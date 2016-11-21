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«Правый сектор» заявил о нападении на свой штаб в городе Рубежном

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 19:19 Новость: тема тэги гео
правый сектор

Об этом сообщается на сайте этой радикальной националистической организации. Якобы нападение на штаб произошло в воскресенье вечером, 20 ноября, в городе Рубежном, оккупированной на сегодняшний день ВСУ.

«20.11 было совершено нападение на штаб НОД „Правый сектор“ в Луганской области примерно в 19:00 — 21:00. Неизвестные в составе двух-пяти человек разбили окна в здании, сорвали флаги над входом», — говорится в сообщении.

В связи с этим глава луганского отделения ПС с позывным «Малой» ввел «чрезвычайное положение для активистов организации». В Рубежном ищут посягнувших на святыни «правосеков» по горячим следам и обещают «прийти за ними». Сообщается, даже что некоторые данные уже есть.

Напомни: ультрарадикальная организация «Правый сектор» запрещена во многих странах мира, в том числе на территории Российской Федерации. Члены ПС обвиняются в преступлениях против человечества, их преступления расследуются международными организациями, которые борются за права людей.

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