Президент Порошенко пообещал финансировать «армию» радикального националиста Яроша из бюджета

После того, как потакающий украинским националистам президент Порошенко наградил бывшего лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша орденом Богдана Хмельницкого третьей степени к годовщине майдана, тот стал действовать, как бабка из сказки Пушкина о золотой рыбке: начал просить у президента денег на создание еще одного бандитского военного формирования. И вроде бы они даже договорились. Во всяком случае, Ярош заявил, что Порошенко не исключает идею создания «добровольческой» или, так называемой, «резервной» армии, которая в дальнейшем будет финансироваться из бюджета Украины.

«Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает насчет законопроекта (о добровольческой армии -ред.). Там есть вопросы по финансированию, больше тактические. Но в принципе я вижу, что уже есть определенное желание делать», — заявил вечный «правосек» Ярош. По его словам, такая армия должна быть «государственной структурой по типу эстонского „Кайстелиту“ или польской территориальной обороны, возможно, по финской или швейцарской модели, но с украинскими реалиями».