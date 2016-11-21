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Президент Порошенко пообещал финансировать «армию» радикального националиста Яроша из бюджета

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 19:45 Новость: тема тэги гео
Ярош

После того, как потакающий украинским националистам президент Порошенко наградил бывшего лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша орденом Богдана Хмельницкого третьей степени к годовщине майдана, тот стал действовать, как бабка из сказки Пушкина о золотой рыбке: начал просить у президента денег на создание еще одного бандитского военного формирования. И вроде бы они даже договорились. Во всяком случае, Ярош заявил, что Порошенко не исключает идею создания «добровольческой» или, так называемой, «резервной» армии, которая в дальнейшем будет финансироваться из бюджета Украины.

«Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает насчет законопроекта (о добровольческой армии -ред.). Там есть вопросы по финансированию, больше тактические. Но в принципе я вижу, что уже есть определенное желание делать», — заявил вечный «правосек» Ярош. По его словам, такая армия должна быть «государственной структурой по типу эстонского „Кайстелиту“ или польской территориальной обороны, возможно, по финской или швейцарской модели, но с украинскими реалиями».

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