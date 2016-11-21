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Многие «герои АТО» разочарованы и покидают украинскую армию

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 19:59 Новость: тема тэги гео
Билецкий

Об этом в интервью киевским журналистам заявил командир полка Национальной гвардии «Азов» депутат Верховной рады Андрей Билецкий (в прошлом — карбат «Азов», с фашистской символикой — ред.). Он подробно рассказывает о ситуации в армии и нынешнее положение украинских вояк в «АТО» называет катастрофическим. По мнению Билецкого, бойцы лишены мотивации, да и самих вояк не хватает.

«На фронте есть норма, какой участок держит батальон, рота и так далее. Так вот, по всем украинским нормам, сейчас обеспеченность личным составом на линии фронта — 40–60%. Огромные прорехи, людей нет, люди не мотивированы», — говорит Билецкий, и далее заявляет, что если противник активизируется, «…мы умоемся кровью».

Что касается подготовки личного состава, то, по мнению Билецкого, ситуация лучше, но мешает техническая отсталость ВСУ: «По количеству техники и вооружения мы стали значительно лучше. Но по внедрению новых методов подготовки войск, новых технических решений, систем связи, беспилотников, цифровых систем управления боя, по этим всем показателям мы находимся в каменном веке. По насыщенности современными оптическими средствами или приборами радиоразведки мы тоже находимся в очень плохом состоянии».

Комполка «Азова» рассказал, что профессионалы покидают ВСУ по причине разочарования: каждый второй из его знакомых покинул армию, поскольку мотивация служить и воевать напрямую связана с условиями оплаты. 10 000–12 000 гривен жалования не могут заставить солдата действительно рисковать жизнью, и если государство не может нормально оплачивать службу, оно должно заинтересовывать еще чем-то. Например, высшими ценностями или страхом.

«Крепостные не будут воевать. Мало того, вся информация, которая у меня есть, говорит о том, что принято решение даже в условно элитные подразделения, такие как бригады Нацгвардии, и дальше запихивать срочников, поскольку не хватает кадров», — подчеркнул Андрей Билецкий.

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