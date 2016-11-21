Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военный потенциал в зоне так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"По информации, полученной от местных жителей, стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Великая Черниговка в направлении населенного пункта Казачий в составе одной БМП и семи автомобилей с боеприпасами и горючим", - сказал он.

"Также стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Камышеваха в направлении линии соприкосновения к населенному пункту Золотое", - добавил майор.

"По нашим данным, на этом участке производится замена личного состава на позициях 24 бригады в связи с низким уровнем морально-психологического состояния и высоким уровнем преступности. Подобные мероприятия запланированы и в 14 бригаде вооруженных сил Украины", - рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

"Украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня, и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины", - подчеркнул Марочко.

"Мы же, в свою очередь, соблюдаем "режим тишины" и придерживаемся договоренностей, достигнутых в Минске. Наши действия направлены на решение конфликта мирным путем, но в случае обострения обстановки, Народная милиция Луганской Народной Республики оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", - отметил он.