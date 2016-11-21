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Украинскую чиновницу ограбили в столице Евросоюза

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 20:29 Новость: тема тэги гео
Елена Трегуб

Высокопоставленная чиновница Министерства экономического развития и торговли Украины Елена Трегуб осталась без денег, ценностей и техники, проехавшись в автобусе из брюссельского аэропорта в сам город.

Вот как она пишет об этом на своей странице в соцсети: «На этой неделе я побывала в Брюсселе в служебной командировке. Вернулась в Украину фактически бомжом: деньги, телефон, компьютер, карточки были украдены в автобусе из аэропорта Брюсселя».

Полицейские Брюсселя в ответ на обращение гражданки Украины ответили, что кражи дорогих вещей и ноутбуков происходят регулярно, а шансы поймать преступников — нулевые.

Сама чиновница, впрочем, винит во всем сотрудников официального представительства Украины в Брюсселе: они отказались встречать её в аэропорту или хотя бы прислать автомобиль.

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