Украинскую чиновницу ограбили в столице Евросоюза

Высокопоставленная чиновница Министерства экономического развития и торговли Украины Елена Трегуб осталась без денег, ценностей и техники, проехавшись в автобусе из брюссельского аэропорта в сам город.

Вот как она пишет об этом на своей странице в соцсети: «На этой неделе я побывала в Брюсселе в служебной командировке. Вернулась в Украину фактически бомжом: деньги, телефон, компьютер, карточки были украдены в автобусе из аэропорта Брюсселя».

Полицейские Брюсселя в ответ на обращение гражданки Украины ответили, что кражи дорогих вещей и ноутбуков происходят регулярно, а шансы поймать преступников — нулевые.

Сама чиновница, впрочем, винит во всем сотрудников официального представительства Украины в Брюсселе: они отказались встречать её в аэропорту или хотя бы прислать автомобиль.