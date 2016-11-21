Почему на обиженных воду возят

Пословица о том, что на обиженных (или в некоторых вариантах - на сердитых) воду возят, вполне применима к тому, что произошло на Украине в феврале 2014 года и тому, что последовало дальше. Поскольку Киев по сути дела в своем местном варианте повторил то, что в 1991 году когда-то проделала Москва, есть смысл оценить текущие масштабы этой национальной катастрофы, которую, конечно же, ангажированные местные и европейские СМИ выдают за историческое достижение. Спустя три года это достижение можно разобрать по пунктам.

Формальным поводом для начала действий протестующих был отказ президента Януковича от немедленного подписания договора об ассоциации с Евросоюзом. Известный украинский политолог Ростислав Ищенко обратил внимание на следующие моменты. Подписание соглашения об ассоциации и вступление в ЕС - это совершенно разные вещи. На деле получилось так, что Европа не собиралась предоставлять Украине равные права в своем составе и это должно быть понятно, если бы люди хотели думать. Получается, что украинцы на Майдане стояли за разрушение своей экономики, к чему и вела эта ассоциация.

Еще одна мечта митингующих была о безвизовом режиме. То есть, люди решили свергнуть свое правительство, потому что очень хотели на заработки, куда они желали отправляться без визы принимающей стороны. Между тем, наличие или отсутствие визы для поездки в Европу принципиально ничего не меняет. Если деньги на поездку есть - человек едет, если денег нет, его не пускают финансовые обстоятельства. Теперь финансовые обстоятельства на Украине таковы, что безвизовый въезд в ЕС многих не слишком утешает.

На Майдане требовали большей свободы. В итоге, свободы высказывать свое мнение на Украине стало значительно меньше. Все кто не согласен с теми, кто властвует, заносятся в списки "агентов Кремля" и "сепаратистов" по умолчанию. Преобладает только одна политическая точка зрения. И если кто-то не согласен, того националисты "поправят".

Майдан требовал освободить политзаключенных. Тех, кто выступал против прежних властей, действительно освободили, однако количество политзаключенных на Украине не уменьшилось, а увеличилось. Особенно это касается восточных областей. Там появилось новое определение для задержания - "бытовой сепаратист".

Майдан требовал "выгнать воров из власти". В результате теперь спорят, сколько украли больше, до Майдана или после. Там же заявляли о выходе "из-под опеки России". Эта "опека" была интересной. По мнению Ростислава Ищенко, президент Янукович получал кредиты в Москве и политически постепенно продвигался в сторону Европы. То есть Москва, просто оплачивала плавное движение по магистральному пути Киева на запад.

Майдан требовал не бить митингующих и не стрелять в мирный народ. Теперь по мирному народу стреляют в Донбассе из всех имеющихся артиллерийских калибров. Даже по официальным данным украинские силовики потеряли не менее 10 тысяч человек. Это не считая гражданского населения и ополченцев (которые тоже когда-то были гражданами Украины).

Таким образом, все прекрасные декларации оказались нужным шумом для исполнителей и зрителей. Говоря попроще, Украина была совращена и обманута. В большой политике подтвердилась старая пословица о том, что на сердитых (или обиженных) воду возят. Потому что они не самостоятельны. Сила была, а ума не хватило. Это была бы не беда, если бы за этим не последовали серьезные преступления.