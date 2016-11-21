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Хорватия поможет Украине возвратить Крым и Донбасс, правда, только советами

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 21:42 Новость: тема тэги гео
Андрей Пленкович

Консультативную помощь по «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма» готова предоставить Хорватия — маленькое государство Центральной Европы — осколок бывшей Югославии. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. По словам Пленковича, для этого Хорватия будет «использовать свой опыт работы с миссией ООН».

«Мы готовы помочь нашим друзьям — правительству Украины — с синхронизацией и гармонизацией законодательства, что сделает вас готовыми к дальнейшим отношениям с ЕС. Такая экспертиза — это наше ноу-хау. Еще один аспект, который вам очень важен, это помочь в части реинтеграции оккупированных территорий. Опыт, который был использован Хорватией, был приобретен в рамках работы миссии ООН. И сейчас он может быть интересным украинскому правительству. Наша страна готова давать советы», — сказал Пленкович.

Хорватия является членом ООН с 1992 года, ОБСЕ, Совета Европы, НАТО — с 2009 года, Европейского союза — с 2013 года.

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