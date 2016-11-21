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На Украине готовятся массовые увольнения шахтеров

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео
Шахтер

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило, что готовится масштабное реформирование угольной отрасли. Что имеется в виду под словом «реформирование» пояснил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, заявив, что на самом деле это сокращение штата. Уволен будет каждый четвертый-пятый горняк.

«Нам сейчас министерство предлагает очередной вариант концепции, которой предусматривается на 10 тысяч сократить численность работающих (из 48 тысяч). На недавней встрече с губернаторами я задал им вопрос — согласны ли они с тем, что 10 тысяч людей будут выброшены на улицу? Вы понимаете, что, если запускается механизм ликвидации шахт, то за одной шахтой будет закрываться другая, и уже трудно будет остановить?» — прогнозирует профсоюзный деятель.

По последним данным, долги шахтерам на государственных угольных предприятиях Украины достигли 890 миллионов гривен (33, 4 миллиона долларов).

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