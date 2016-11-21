Комендантский полк Народной милиции ЛНР отпраздновал вторую годовщину образования

Отдельный комендантский полк Народной милиции ЛНР в торжественной обстановке отметил вторую годовщину образования. Комендантский полк был создан в конце ноября 2014 года, а 22 декабря того же года состоялось торжественное вручение части боевого знамени. В настоящее время комендантский полк занимается охраной важных объектов и сопровождением ценных для Республики грузов. Военные комендатуры, помимо своих прямых функций, также во взаимодействии с МВД и МГБ обеспечивают порядок в городах и селах ЛНР.

В мероприятии, которое прошло в концертном зале кинотеатра "Русь", также приняли участие начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко, председатель комитета по вопросам государственной безопасности и обороны Народного Совета ЛНР Виталий Морозов, заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов, представители Союза ветеранов Афганистана Луганщины, близкие погибших военнослужащих части.