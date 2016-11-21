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Главная Сводка событий Новороссии за 21 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 21/11/2016 - 22:00

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки 500 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. Противник выпустил 14 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 167 мин калибрами 120 мм и 82 мм. Украинские подразделения также использовали гранатометы, вооружение БМП и различные виды стрелкового оружия. Под огнем ВСУ оказались поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Зайцево на севере Горловки, окрестности Ясиноватой, сёла Сосновское, Ленинское и Саханка на юге страны. Один военнослужащий ДНР получил ранения. Жилой дом и газопровод повреждены в поселке Трудовские Петровского района. А также повреждения получила линия электропередачи в поселке Александровка. ¬В селе Николаевка Тельм-ановского района около 100 абонентов остались без энергоснабжения.

Украинское командование усилило свои позиции десятью танками в районе оккупированной Волновахи, сообщил Эдуард Басурин. В поселке Талаковка на мариупольском направлении выявлены три САУ «Акация» калибром 152 мм. В районе села Павлополь находятся четыре миномета калибром 82-мм.

Участники Контактной группы по вопросам безопасности планируют на встрече в Минске 23 ноября рассмотреть возможность открытия пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Первомайска – Золотого. Об этом сегодня заявила Ольга Кобцева, представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военный потенциал в зоне "АТО". Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. "По информации, полученной от местных жителей, стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Великая Черниговка в направлении населенного пункта Казачий в составе одной БМП и семи автомобилей с боеприпасами и горючим". "Также стало известно о передвижении колонны техники из населенного пункта Камышеваха в направлении линии соприкосновения к населенному пункту Золотое", - добавил майор.

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления Светлодарска из 82-мм минометов выпущено 18 мин по району села Калиновка. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее