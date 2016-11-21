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Гуцульские террористы вернулись домой в Ивано-Франковск с награбленным на Донбассе

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео
Гуцульские террористы вернулись домой в Ивано-Франковск с награбленным в Донбассе

Хорошо обогатившись в многострадальном Донбассе, ивано-франковские нацисты вернулись к своим семьям. Построение провел один из главарей Коломыйской террористической группировки «Правый сектор» по кличке Смык.

Хлебом и солью украинско-фашистских захватчиков Донбасса поздравила член общественно-политического крыла Коломыйского штаба бандформирования — Надежда Винничук по кличке Криця. Капеллан Василий Жупник по кличке Гром провел «благодарственную молитву» за счастливое возвращение вояк.

На встрече также присутствовали другие представители бандитской группировки «Правого сектора». В частности, поздравили собратьев главари украинских террористов — Хорват и Педро.

Вооруженные отморозки с гуцульщины занимались на Донбассе мародерством, разбоем, вымогательством, похищением людей, а также принуждали мирных жителей любить фашистскую Украину.

Гуцульские террористы вернулись домой в Ивано-Франковск с награбленным в Донбассе

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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