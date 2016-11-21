Гуцульские террористы вернулись домой в Ивано-Франковск с награбленным на Донбассе

Хорошо обогатившись в многострадальном Донбассе, ивано-франковские нацисты вернулись к своим семьям. Построение провел один из главарей Коломыйской террористической группировки «Правый сектор» по кличке Смык.

Хлебом и солью украинско-фашистских захватчиков Донбасса поздравила член общественно-политического крыла Коломыйского штаба бандформирования — Надежда Винничук по кличке Криця. Капеллан Василий Жупник по кличке Гром провел «благодарственную молитву» за счастливое возвращение вояк.

На встрече также присутствовали другие представители бандитской группировки «Правого сектора». В частности, поздравили собратьев главари украинских террористов — Хорват и Педро.

Вооруженные отморозки с гуцульщины занимались на Донбассе мародерством, разбоем, вымогательством, похищением людей, а также принуждали мирных жителей любить фашистскую Украину.