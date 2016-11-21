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Годовщина майдана: радикалы в Киеве разгромили офис Сбербанка России и, по ошибке — салон красоты

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 22:21 Новость: тема тэги гео
радикалы

Вечер. 21 ноября, в центре Киева перестал быть томным: украинские радикалы в честь годовщины евромайдана разгромили офис Сбербанка России, а затем, по ошибке, вместо офиса движения «Украинский выбор — право народа» (лидер — «пророссийский» политик Виктор Медведчук) — салон красоты Sun Light в том же здании.

Колонна в несколько сотен митингующих украинских радикалов, которая пришла с Майдана Независимости на ул. Большая Васильковская, где находится офис «Украинского выбора», начала бить окна и швырять в них файера. В помещении начался пожар, прибыла пожарная машина.

Напомним: с Вече, которое проходило на Майдане Независимости, радикалы отправились к офису Медведчука, к этому их призвали выступавшие со сцены «побратимы». По дороге митингующие кричали: «Революция, революция!», «Порошенко х.ло!», «Врагу украинской нации Порошенку — смерть, смерть, смерть!», «Авакова — собаку — повесить на гиляку!».

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