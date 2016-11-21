Президент Порошенко едет в Брюссель: будет просить деньги и безвиз

По сообщениям американских СМИ, президент Украины в четверг, 24 ноября, прибудет с официальным визитом в столицу Евросоюза — Брюссель.

Порошенко хочет обсудить с европейскими партнерами предоставление Украине финансовой помощи в размере 600 миллионов евро, безвизовый режим с ЕС, а также сложившуюся, из-за позиции Нидерландов, ситуацию с соглашением про ассоциацию Украины и Евросоюза.

Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, который уже провел вполне дружеский телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по данным американских журналистов, вызвала немалые опасения нынешних властей Украины.

Международная деловая газете Financial Times отмечает, что Европейский союз все-таки готов дать Киеву еще 600 миллионов евро, несмотря на опасения, которые вызывает разгул коррупции на Украине.