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Стабильный очаг нестабильности

опубликовано Артем Смолов в Пнд, 21/11/2016 - 22:55 Статья: тема тэги гео
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Специалисты, оценивая ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке часто не слишком большое внимание обращают на стабильный очаг нестабильности - Пакистан. Эта страна, как известно, с момента образования независимой от Великобритании Индии, ее постоянный стратегический противник. Сосед Афганистана и Ирана выступает в качестве стратегического геополитического партнера Китая и монархий Персидского залива. Эксперты отмечают высокий уровень внутренней нестабильности и внешних угроз для Пакистана как государственного образования. Ядерное оружие добавляет в отношениях с Индией лишь дополнительные риски.

Повышение напряженности происходит на фоне внутреннего противостояния между гражданскими и военными властями. Специалисты отмечают, что пакистанская разведка снизила свое влияние на афганский "Талибан", некоторые формирования которого переориентировались на Иран и Саудовскую Аравию. Американцы сильно урезали Пакистану свою помощь, еще более ослабляя политические позиции пакистанских военных. Страну сотрясают регулярные террористические акты. На этом фоне гражданские чиновники требуют реформ в армии и специальных службах. Традиционными методами политического давления являются марши протеста и другие массовые манифестации. Гражданские и военные постоянно борются за возложение на себя важных государственных полномочий. Военные добились того, что военные суды в Пакистане уравнены с судами гражданскими. Распространены спецоперации с вводом подразделений на улицы городов для "борьбы с терроризмом".

В сентябре - октябре 2016 года отношения Пакистана и Индии резко обострились. Боевики, действующие против правительственных сил Индии в Кашмире, используют Пакистан в качестве своей традиционной базы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже обвинял пакистанские власти в прямой государственной поддержке терроризма на территории Индии. Как следствие, экономические отношения двух стран попадают под системные риски сокращения объемов торговли. Обостряются противоречия и в смысле использования местных водных ресурсов.

Эксперты отмечают, что Пакистан, управляемый полуфеодальными кланами сохраняет опасность распада на локальные враждующие территории. Главным стабилизирующим фактором государства остается ее армия и в случае ослабления ее политического влияния, процесс хаотизации этого региона может быть продолжен. Особенно, с учетом того, что происходит сейчас в Афганистане, Ираке и Сирии.

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