Эмигрировать или бороться?

«Эмигрировать нельзя бороться». В этой фразе через пару месяцев людям, стоящим за благотворительным фондом Клинтонов, возможно, придется поставить стратегическую запятую. ФБР, как известно, не оставалось в стороне в ходе американской предвыборной кампании. Специалисты считают, что довольно подробную картину деятельности Clinton Foundation дают обзоры бывшего финансового аналитика Уолл-стрит Чарльза Ортеля, который озаглавил свой рассказ под заголовком "фальшивая филантропия".

Дело в том, что "Фонд Клинтонов" является некоммерческой организацией, которая должна заниматься финансированием филантропической деятельности в таких областях как экономика, права женщин, ликвидация стихийных бедствий, всемирное здравоохранение. Развитие фонда, образованного в 1997 году (накануне операции НАТО в Югославии) совпало с различными успехами семьи Клинтон на государственной службе. В настоящее время их фонд - это международная сетевая корпоративная структура. Общая сумма финансовых средств, полученных фондом за время его существования, составила не менее 2 млрд. долларов.

40% поступлений состоялось из-за границы, причем много переводов от частных лиц и компаний. В США фонду помогали те банки и корпорации, успехи которых совпали с политической активностью Соединенных Штатов Америки на международной арене. Ортель называет их «опекаемыми» Клинтонами. В числе иностранных доноров благотворительной организации на первых местах Саудовская Аравия, Бахрейн, Марокко, Катар, Кувейт, Оман, Бруней, ОАЭ. Отметились и украинские миллиардеры, один из жертвователей Виктор Пинчук.

Американские журналисты уже обратили внимание, что налоговая служба США никогда не проводила серьезного аудита фактической деятельности этой организации. Так что, если "дядюшка Трамп" захочет, американская бюрократия закрутится. Нужно ему это или нет, скорее всего, будет зависеть от дальнейшего поведения тех, кто стоит за Клинтонами.