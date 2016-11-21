В Мариуполе на блокпостах исчезли модули, украинские вояки мерзнут

Оказалось, что все модули (современные пластиковые домики), установленные по инициативе бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили на блокпостах Мариуполя, исчезли, и «герои АТО» снова несут службу под открытым небом.

«В начале года мы проведали блокпосты одесского спецназа УВД в Мариуполе и ужаснулись условиям, в которых пребывали наши бойцы. Они несли службу в целлофановых конструкциях без туалетов и других минимальных удобств», — вспоминает Михаил Саакашвили. После той поездки одесский губернатор попросил бизнесменов помочь с обустройством этих блокпостов. В Виннице одесские бизнесмены заказали современные модули, поехали и установили их на всех блокпостах.

Теперь же остались только туалеты, авсе модули куда-то исчезли, сокрушается в социальной сети Саакашвили.

В то же самое время начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщает, что все пластиковые конструкции забрали с собой бойцы сводного отряда полиции «Одесса», когда покидали Мариуполь. Оно и понятно. На даче или же как приложение к земельным участкам, которые они надеются получить за обстрелы жителей Донбасса, такие домики будут весьма кстати…