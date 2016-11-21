Главная

Условный «третий майдан» не имеет мощной мотивации, — член преступной хунты

опубликовано vinodelov в Пнд, 21/11/2016 - 23:46 Новость: тема тэги гео
майдан

Все те события, которые сейчас происходят в центре Киева, можно считать провокационными. Митингующие не имеют жизненной необходимости демонстрировать силу и сопротивляться правоохранителям, как это было во время революции в 2013–2014 году.

Об этом заявил подельник преступного синдиката Порошенко-Гройсмана, нынешний министр культуры Украины, голос майдана Евгений Нищук.

«Важно, чтобы сегодня происходили процессы, которые изменяют общество изнутри. Это во многом зависит от культуры поведения каждого украинца, в частности, бросит он окурок в урну, или мимо», — отметил Евгений Нищук.

Поэтому, добавляет государственный преступник, украинцы должны обращать больше внимания на мировоззренческие процессы, где должны осознать практически, как жить в Европе, а не сетовать на политиков.

«Украина-де-факто уже давно является европейской страной, поэтому я как украинец не имею ощущение неполноценности перед Европой. Но европейский выбор предполагает в большей степени сознательную взвешенную демократию, а не беспочвенны протесты митингующих и беспорядок», — цинично подчеркнул Нищук.

Поэтому акции протеста и митинги, которые сейчас происходят в Киеве, министр культуры считает провокационными и ложными. Ведь он и его подельники теперь при власти и воруют миллиарды из бюджета Украины, в то время, пока простой народ перешел черту бедности и не имеет средств к существованию.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!