Все те события, которые сейчас происходят в центре Киева, можно считать провокационными. Митингующие не имеют жизненной необходимости демонстрировать силу и сопротивляться правоохранителям, как это было во время революции в 2013–2014 году.

Об этом заявил подельник преступного синдиката Порошенко-Гройсмана, нынешний министр культуры Украины, голос майдана Евгений Нищук.

«Важно, чтобы сегодня происходили процессы, которые изменяют общество изнутри. Это во многом зависит от культуры поведения каждого украинца, в частности, бросит он окурок в урну, или мимо», — отметил Евгений Нищук.

Поэтому, добавляет государственный преступник, украинцы должны обращать больше внимания на мировоззренческие процессы, где должны осознать практически, как жить в Европе, а не сетовать на политиков.

«Украина-де-факто уже давно является европейской страной, поэтому я как украинец не имею ощущение неполноценности перед Европой. Но европейский выбор предполагает в большей степени сознательную взвешенную демократию, а не беспочвенны протесты митингующих и беспорядок», — цинично подчеркнул Нищук.

Поэтому акции протеста и митинги, которые сейчас происходят в Киеве, министр культуры считает провокационными и ложными. Ведь он и его подельники теперь при власти и воруют миллиарды из бюджета Украины, в то время, пока простой народ перешел черту бедности и не имеет средств к существованию.