Сводка событий в Сирии за 21 ноября 2016 года

Программа поставки оружия сирийской оппозиции будет продолжена до окончания президентского срока Барака Обамы, сообщает Reuters. По данным агентства, дальнейшие поставки оружия будут зависеть от позиции новой администрации: "Когда Трамп вступит в должность президента США в январе, поставки могут прекратиться".Программа военной помощи, контролируемая ЦРУ США, предполагает поставки оружия оппозиции и боевую подготовку повстанцев при взаимодействии с Турцией, Саудовской Аравией, Катаром, Иорданией и другими странами, отмечает Reuters."Американские официальные лица отказались комментировать встречи с группами повстанцев, а также программу ЦРУ, учитывая ее скрытый характер", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что избранный президент Дональд Трамп ранее дал понять, что он может отказаться от поддержки повстанцев в пользу борьбы с ИГ: "Он может даже начать взаимодействие с Россией в борьбе с ИГ".

Джон Кирби, комментируя предложение спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, сделанное на переговорах с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом, заявил: "Мы готовы поддержать эффективное местное самоуправление в Сирии. Детали нужно обсуждать в каждом конкретном случае".

Эксперты Минобороны России доказали, что в Алеппо боевики используют в качестве наполнения боеприпасов хлор и белый фосфор, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В квартале «1070» на юго-западной окраине Алеппо экспертами Минобороны России проведена экспресс - идентификация девяти отобранных проб (фрагменты мин, грунта из воронок, места падения мин), в результате которых подтверждено использование в качестве наполнения боеприпасов хлора и белого фосфора, - уточнил он. - Также у четверых сирийцев, пострадавших от применения боевиками химического оружия, произведен отбор био проб для углубленного анализа в специальной лаборатории на территории Российской Федерации».

Специалисты российского Научного центра войск радиационной, биологической и химической защиты Вооруженных сил России продолжают работу по сбору доказательств применения террористами химического оружия в Алеппо.

Одновременно представитель Минобороны отметил, что «несмотря на приглашение к совместной работе, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не направила в Алеппо своих экспертов». «Однако это не мешает отдельным представителям ОЗХО дистанционно навешивать ярлыки и не признавать факты применения химического оружия в Алеппо против мирного населения», - указал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 967. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 70.

За сутки зафиксировано 50 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (19), Хама (2), Латакия (2), Кунейтра (2) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

ООН рассчитывает к 24 ноября получить согласие Москвы и Дамаска на проведение гуманитарной паузы в Алеппо. Об этом заявил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн. «Мы с нетерпением ждем ответа Москвы и Дамаска», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что ООН уже получила согласие на гуманитарную операцию в восточном Алеппо от групп вооруженной оппозиции в этом районе. «Они нам дали общее согласие на план ООН в целом, включая эвакуацию. Нам необходимо вновь оценить число человек, которым необходима эвакуация. Ранее это были цифры в районе 200-300 человек. Сколько их будет сейчас, я не знаю, нам необходимо провести оценку», — уточнил он.

Россия не возражает против введения новых гуманитарных пауз в Сирии, однако требует гарантий, что они будут использованы по назначению. Об этом заявил замглавы МИДа Геннадий Гатилов.

«Если говорить серьезно о гуманитарных паузах, на которые мы готовы в принципе пойти, то нам должны дать твердые гарантии того, что они будут использованы именно для того, чтобы вывести из осажденных районов Восточного Алеппо гражданское население», — сказал он.

Гатилов отметил, что «на сегодняшний день мы видим, что террористы используют гражданское население в качестве живого щита, не позволяют им покинуть эти районы и делают все для того, чтобы воспрепятствовать этому, понятно, по каким причинам — чтобы обвинить и сирийские войска, и Россию в том, что они наносят удары по гражданским объектам, по больницам, по гражданскому населению со всеми вытекающими последствиями».

Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что после обстрела вооруженной оппозицией офиса ООН в западном Алеппо международные сотрудники организации были эвакуированы. «Наш офис (в Западном Алеппо) был атакован группировками вооруженной оппозиции. Мы эвакуировали персонал. Нам пришлось переместить персонал, и мы рассчитываем вернуться в Западный Алеппо. В настоящий момент у нас не хватает международного персонала в Западном Алеппо. Они были перемещены в Хомс и Дамаск», — рассказала Эгеланн.

Более 3,2 тысячи россиян въехали в Сирию и Ирак для войны на стороне террористов с начала конфликта. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

Алеппо. В районе Нового Алеппо и населенном пункте Ассан мирным гражданам передано 4,5 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные отряды «Сирийской свободной армии» обстреляли кварталы Салах-ад-Дин и Баяда в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») и ИГ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Бакиртая, кварталы Ариан, Лерамон, Ханану-Шаркий, Шахаба, Уркан, Могамбо, Шейх-Саид, Хай-эш-Шейх-Максуд, Хамидия, Биньямин, Эль-Сальхине, «3000», районы арбузного рынка, газового завода, бывшего военного училища и школу Хикма.

В течение суток из блокированных районов города Алеппо вышло 10 мирных жителей и 7 боевиков.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Войска Сирийской Арабской Армии продолжили наступление в южной части города Алеппо, атаковав позиции боевиков в квартале Шейх-Саид (Фото 1).

Отбита контратака боевиков в районе Джабаль-Бадро на востоке Алеппо и высоты Телль-Зухур у промзоны Шейх-Наджар.

Протурецкие боевики атаковали позиции курдских SDF в районе населенных пунктов Шейх Насер и Эйлан.

Латакия. Боевики обстреляли н.п. Раша и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хама. В населенном пункте Баарин населению передано около 3 тонн продовольствия.

Вооруженные формирования террористических группировок обстреляли населенные пункты Суран и Махарда.

В районе Вади аль-Азиб задержан автомобиль, перевозивший груз медицинских препаратов на территорию, подконтрольную джихадистам из «Джабхат Фатх-аш-Шам».

Хомс. В населенных пунктах Хуарин и Пальмира, населению передано около 3,2 тонны гуманитарных грузов.

Дамаск. Вооруженные формирования, причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блудан и Кафер-Батна, автомагистраль в районе населенного пункта Дума, район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Арбил и Хауш-Харабу, лагерь Эль-Вафидин, больница Ибн-эль-Валид и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

В результате обстрела боевиками квартала Меззе-86, пострадал мирный житель.

Рядом с российским посольством в Дамаске упали четыре мины,

105-я бригада Республиканской Гвардии САА начала операцию по деблокированию стратегически важного шоссе Дамаск - Хомс, которое в настоящее время перерезано исламистами в городе Хараста. Гвардейцы начали штурм высоты Телль-Абу-Зейд, господствующей над шоссе Дамаск – Хомс.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Бусайр.

Кунейтра. Джихадисты атаковали позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 1222.

Дейр-эз-Зор. Отряд специального назначения Республиканской гвардии САА - «группа аль-Касима» уничтожил два крупных туннелей, использовавшихся боевиками ИГ.

Сирийские войска сделали встречный подкоп со стороны округа Аль-Арфи и заложили мощное взрывное устройство под коммуникациями боевиков. Другой подкоп был сделан в соседнем округе Порт-Саид.

В результате подрыва тоннелей несколько десятков джихадистов ИГ было убито и ранено.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила четыре нефтяные скважины и шесть автоцистерн с нефтью ИГ. У города Абу-Камаль - два тоннеля ИГ.

Ракка. В результате удара авиации коалиции по н.п. Ас-Салихия, погибли не менее 10 мирных жителей, сообщает агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила три тактические единицы, две боевые позиции, склад оружия и артиллерийскую батарею ИГ. У города Ракка авиация коалиции уничтожила 13 автомобилей и повредила маршрут поставок ИГ.