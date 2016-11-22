У Билецкого поджилки затряслись

Главарь нацистских карателей из полка «Азов», который уже практически развернут в бригаду, Андрей Билецкий вдруг забеспокоился. Отвечая на вопросы украинского издания «Апостроф» он заявил, что если Россия переведёт конфликт в Донбассе в «горячую стадию», то в таком случае «украинские войска умоются кровью».

Как считает хорошо информированный нацистский деятель, положение его соратников на линии противостояния, прямо скажем, аховое. Ведь украинские части в Донбассе укомплектованы личным составом не более чем на 40-60 процентов. При этом люди не мотивированы, техника находится не в лучшем состоянии.

Так что, считает Билецкий, стоит только начаться наступлению с востока, как фронт превратится в дырявое сито: практически на любом звене его – прорехи и прорваться противник может где угодно. И для этого, признаёт Билецкий, не обязательно даже широкое использование российских войск: Вооружённые силы ДНР и ЛНР уже набрались боевого опыта.