Главная

У Билецкого поджилки затряслись

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 10:12 Новость: тема тэги гео
bilezkij
Главарь нацистских карателей из полка «Азов», который уже практически развернут в бригаду, Андрей Билецкий вдруг забеспокоился. Отвечая на вопросы украинского издания «Апостроф» он заявил, что если Россия переведёт конфликт в Донбассе в «горячую стадию», то в таком случае «украинские войска умоются кровью».

Как считает хорошо информированный нацистский деятель, положение его соратников на линии противостояния, прямо скажем, аховое. Ведь украинские части в Донбассе укомплектованы личным составом не более чем на 40-60 процентов. При этом люди не мотивированы, техника находится не в лучшем состоянии.

Так что, считает Билецкий, стоит только начаться наступлению с востока, как фронт превратится в дырявое сито: практически на любом звене его – прорехи и прорваться противник может где угодно. И для этого, признаёт Билецкий, не обязательно даже широкое использование российских войск: Вооружённые силы ДНР и ЛНР уже набрались боевого опыта.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет