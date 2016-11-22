Жириновский потребовал от Украины репараций за Крым

Как заявил известный своей эпатажностью глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский, Украина должна заплатить репарации за 25-летнюю оккупацию Крыма.

Ведь как справедливо считает Владимир Вольфович, за эти четверть века Украина только и делала, что грабила Крым. Её олигархи и чиновники присваивали лучшие земли, приватизировали за смешные деньги санатории. Киев забирал налоги. А вот на развитие полуострова средств, практически не выделялось.

В результате все дороги, ЖКХ, короче вся крымская инфраструктура, в том числе санатории, промышленные предприятия и даже исторические памятники ветшали и приходили в запустение. Разваливалось и сельское хозяйство. А политики незалежной занимались лишь тем, что разжигали социальные и национальные конфликты в Крыму и готовили его к сдаче США и НАТО.

Короче говоря, Украина обращалась с Крымом даже не как с колонией, а как с временно оккупированной территорией. Даже коллекцию скифского золота из крымских курганов вывезла в неизвестном направлении. А теперь за это всё надо платить, уверен Жириновский.