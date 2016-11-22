Главная

Жириновский потребовал от Украины репараций за Крым

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 10:15 Новость: тема тэги гео
zoloto
Как заявил известный своей эпатажностью глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский, Украина должна заплатить репарации за 25-летнюю оккупацию Крыма.

Ведь как справедливо считает Владимир Вольфович, за эти четверть века Украина только и делала, что грабила Крым. Её олигархи и чиновники присваивали лучшие земли, приватизировали за смешные деньги санатории. Киев забирал налоги. А вот на развитие полуострова средств, практически не выделялось.

В результате все дороги, ЖКХ, короче вся крымская инфраструктура, в том числе санатории, промышленные предприятия и даже исторические памятники ветшали и приходили в запустение. Разваливалось и сельское хозяйство. А политики незалежной занимались лишь тем, что разжигали социальные и национальные конфликты в Крыму и готовили его к сдаче США и НАТО.

Короче говоря, Украина обращалась с Крымом даже не как с колонией, а как с временно оккупированной территорией. Даже коллекцию скифского золота из крымских курганов вывезла в неизвестном направлении. А теперь за это всё надо платить, уверен Жириновский.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет