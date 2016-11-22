Авторы деклараций будут содержать МВФ?

В Международном валютном фонде внимательно ознакомились с декларациями украинских министров и депутатов и, прямо скажем, испытали шок. Откуда, спрашивается, в нищей стране, побирающейся по всему миру, взялось столько «богатеньких буратин»?

После этого Украина вряд ли дождётся обещанного МВФ четвертого транша финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда долларов. Его глава – Кристин Лагарп считать хорошо умеет. Да и советников у неё хватает. Вот и предложили они теперь Киеву поддержать за счёт задекларированных миллиардов Международный валютный фонд.

И тут соплями и воплями уже не отделаешься: украинских хапуг будут трясти по полной программе. И знаете, их как-то не жаль. Ведь пока они крадут миллиардами, огромное большинство населения страны нищает и вымирает.