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Без раненных майданутых и разрушений не обошлось

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 10:25 Новость: тема тэги гео
MAJDAN
Майдан не собрал в этом году большого количества приверженцев. За прошедшие после так называемого Евромайдана «достоинства» годы, многие оценили в полной мере и «достоинство» и «незалэжность», которые этот майдан им предложил. И все же без пострадавших и разрушений не обошлось. Пожечь по привычке шины не разрешили правоохранительные органы

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции столицы. «В дежурную часть киевской полиции от медицинских работников поступили сообщения о трех пострадавших, получивших телесные повреждения во время мероприятий. У одного из них — ушибы от падения с парапета, у второго — резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс», — сказано в сообщении.

Как сообщал «Обозреватель», ранее медики сообщили о 10 пострадавших во время протестных акций.

Часть митингующих после окончания Народного вече на Майдане Независимости двинулась к офису организации «Украинский выбор» (Большая Васильковская 23-б), возглавляемой Виктором Медведчуком, но вместо окон «Украинского выбора» были разбиты окна магазина сантехники и салона красоты, которые находятся на первом этаже здания.

В одном из окон загорелось жалюзи, поэтому вскоре под зданием появились пожарные. Сейчас на месте событий работает полиция.
В офисе «Украинского выбора» было разбито лишь одно окно на втором этаже и поврежден навес над входом.

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