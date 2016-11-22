Голод и кровь в украинском рейхе

Порошенко наконец-то признал, что за три года уровень жизни на Украине упал. Признать-то он признал, но не покаялся. Заявив, что 5 процентов ВВП страны тратятся на войну, он тут же сказал, что это оправдано и иначе быть не может.

И в то же самое время почти всё население страны проживает за чертой бедности. Как показали обследования Организации Объединённых Наций, подавляющее большинство граждан Украины вынуждено существовать на 33.5 гривны в сутки, что равняется 1.5 доллара США или 72 российских рубля. И это при постоянно растущих ценах!

Между тем по стандартам ООН чертой бедности является суточное потребление одним человеком средств на сумму 5 долларов или 130 гривен. На Украине показатель этот, как мы видели, почти в четыре раза ниже. К тому же на фронте продолжает литься кровь, а в тылу украинского «рейха» процветает уголовная преступность, растёт число убийств, изнасилований и прочих преступлений против личности.

Страх, голод и кровь - вот что принёс Украине Евромайдан, юбилей которого празднуется в эти дни свидомыми украинцами.