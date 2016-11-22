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Голод и кровь в украинском рейхе

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 10:38 Новость: тема тэги гео
golod
Порошенко наконец-то признал, что за три года уровень жизни на Украине упал. Признать-то он признал, но не покаялся. Заявив, что 5 процентов ВВП страны тратятся на войну, он тут же сказал, что это оправдано и иначе быть не может.

И в то же самое время почти всё население страны проживает за чертой бедности. Как показали обследования Организации Объединённых Наций, подавляющее большинство граждан Украины вынуждено существовать на 33.5 гривны в сутки, что равняется 1.5 доллара США или 72 российских рубля. И это при постоянно растущих ценах!

Между тем по стандартам ООН чертой бедности является суточное потребление одним человеком средств на сумму 5 долларов или 130 гривен. На Украине показатель этот, как мы видели, почти в четыре раза ниже. К тому же на фронте продолжает литься кровь, а в тылу украинского «рейха» процветает уголовная преступность, растёт число убийств, изнасилований и прочих преступлений против личности.

Страх, голод и кровь - вот что принёс Украине Евромайдан, юбилей которого празднуется в эти дни свидомыми украинцами.


Василий Семёнов

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Праздник во время чумы.

опубликовано Vandal (не проверено) в Втр, 22/11/2016 - 11:04

Но скакать ещё силы есть, значит у них другая черта бедности. Если ещё больше 40 процентов боятся "нападения" на их помойку, то им уже ничего не поможет.

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